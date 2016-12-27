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Москва

Девушка госпитализирована после падения в мусоропровод в Москве

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пятнадцатилетняя девочка упала в мусоропровод и выжила в девятиэтажном доме на северо-западе Москвы, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

"Вечером 27 декабря в мусоропроводе в одном из жилых домов, расположенном по улице Фомичевой, житель дома обнаружил 15-летнюю девочку с телесными повреждениями характерными для падения с высоты. Мужчина незамедлительно обратился в столичную скорую помощь и полицию",- сказала Юлия Иванова.

По ее словам, девушке своевременно была оказана вся необходимая помощь, в настоящее время она госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка",- сказала представитель главка.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что девочка упала с седьмого этажа.

"Обстоятельства ее падения выясняются, девочка госпитализирована в тяжёлом состоянии",- сказал он.

Теги: Москва
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