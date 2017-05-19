Минприроды предложило ввести льготы на оплату ЖКУ за сортировку мусора

Эксперты считают, что сортируемые отходы могут составить до 50%, а в таких городах, как Москва, и до 60%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минприроды предлагает ввести в России льготы на оплату ЖКУ для людей, которые сортируют свой мусор. Об этом пишут в пятницу "Ведомости" со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского. Другие ведомства, по его словам, предлагают дополнительный платеж - для финансирования инфраструктуры раздельного сбора. Но лучше все-таки стимулировать через дифференцированный тариф, уверен министр.

В министерстве уже разработали соответствующий законопроект, он направлен на рассмотрение в правительство. В пояснительной записке к проекту поправок в закон об отходах говорится, что региональные операторы должны просто обеспечить вывоз, обработку и захоронение отходов, но такой способ не стимулирует население к раздельному сбору мусора, да и сами операторы не заинтересованы вовлекать отходы в переработку. Чтобы это изменить, нужно обеспечить условия для раздельного сбора мусора и ввести преференции, говорится в документе. Речь идет именно о стимулирующем тарифе, уточнил представитель Минприроды. В самих поправках нормы о тарифе еще нет, ее предлагается внести, объяснил Донской, это предложение пока не согласовано.

С этим предложением согласен замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. В целом поддерживают инициативу и в Минпромторге, рассказал чиновник министерства, вспомнив о Швеции, где несортированные отходы принимаются по 100 евро за тонну, а сортированные - по 20-45 евро в зависимости от уровня сортировки.

Какого размера предлагается льгота, Донской не сказал: она может быть индивидуальной в каждом конкретном регионе. Скидка с тарифа за вывоз мусора может составить до 50%, предположил в разговоре с газетой исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Максим Новиков. Если собрание собственников решает, что дом собирает отходы раздельно, то вывозом несортируемых отходов занимается один оператор, а полезных фракций - непосредственные переработчики, объяснил он. Сортируемые отходы могут составить до 50%, а в таких городах, как Москва, и до 60%, за их вывоз жильцы смогут не платить, уверен Новиков.