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Москва

Ховринскую больницу снесут к концу 2017 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Снос известного здания-долгостроя Ховринской больницы планируется завершить к концу следующего года. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Это сложный объект, много лет простоявший бесхозным. Просто так подогнать технику и снести его не удастся, только 5-6 месяцев уйдет на проектирование работ по демонтажу этого здания", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что снос объекта планируется завершить в конце 2017 года, а строительство новых зданий на этой площадке начнется уже в 2018 году.

"Принято решение о строительстве здесь многофункционального жилого комплекса за счет средств городского бюджета. Точные параметры и объемы нового строительства будут утверждены позднее", - сказал Хуснуллин.

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Ранее стало известно, что известное здание-долгострой снесут за счет средств городского бюджета, а на ее месте будет построено жилье для нужд города.

Сначала предполагалось возложить затраты по сносу этого объекта на инвестора, которому потом передавалась бы площадка бывшей больницы под застройку. Однако инвесторы не проявили интерес к этому проекту.

Ховринская больница - советский долгострой, который имеет репутацию одного из самых "нехороших" мест в Москве. Больницу начали строить в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту - она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах (в определенных кругах имеет прозвище "Амбрелла" за свою форму, похожую на знак биологической опасности). Потом почти готовый объект бросили, один край здания начал оседать и подтапливаться - сейчас первый этаж находится ниже поверхности. Возможная причина этого заключается в том, что на этом месте ранее, предположительно, была заболоченная местность. После остановки строительства объект облюбовали "сталкеры" и другие экстремальные "туристы", которые тут нередко погибали.

Теги: Ховринская больница, Москва
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