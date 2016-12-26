Москва

На месте Ховринской больницы в Москве построят жилые дома

Известное здание-долгострой снесут за счет города

На месте Ховринской больницы в Москве построят жилые дома
Недостроенная больница в Ховрино
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Ховринскую больницу, известное здание-долгострой, снесут, а на ее месте будет построено жилье для нужд города, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в понедельник.

"Мэр Москвы Сергей Собянин принял принципиальное решение о сносе за счет средств городского бюджета недостроенного здания Ховринской больницы. На месте долгостроя предполагается возвести жилье для нужд города", - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что в настоящее время прорабатываются сроки сноса здания больницы и объемы будущей застройки.

Ранее предполагалось возложить затраты по сносу этого объекта на инвестора, которому потом передавалась бы площадка бывшей больницы под застройку. Однако инвесторы не проявили интерес к этому проекту. Летом этого года Хуснуллин, отмечал, что здание больницы сильно пострадало за годы "простоя". "Здание много лет простояло под дождем, снегом и солнцем. Его состояние сегодня таково, что снос неизбежен", - сказал Хуснуллин.

Ховринская больница - советский долгострой, который имеет репутацию одного из самых "нехороших" мест в Москве. Больницу начали строить в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту - она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах (в определенных кругах имеет прозвище "Амбрелла" за свою форму, похожую на знак биологической опасности). Потом почти готовый объект бросили, один край здания начал оседать и подтапливаться - сейчас первый этаж находится ниже поверхности. После остановки строительства объект облюбовали "сталкеры" и другие экстремальные "туристы", которые тут нередко погибали.

Теги: Ховринская больница, Москва
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