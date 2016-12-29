Второй зимний велопарад пройдет в Москве

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Второй зимний Московский велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах пройдет в воскресенье, 8 января, сообщает департамент региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

Сбор участников в 10:00 на ул. 3-я Фрунзенская, говорится в сообщении. Велопарад начнется в 11:00 и пройдет по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно, уточняют в мэрии.

Власти ожидают, что в велопараде примут участие более 5 тыс. человек, мероприятие является бесплатным.

Поклонников велосипедов настоятельно просят 8 января не приносить с собой алкоголь, колюще-режущие предметы и газовые баллоны.

"На мероприятии запрещены любые виды агитации, использование политических лозунгов и символики", - говорится в заявлении организаторов велопарада.

Мероприятие не является спортивной гонкой, напоминает оргкомитет.

"Просим не обгонять друг друга и следовать с общей скоростью колонны. Средняя скорость движения не будет превышать 14-15 км/ч, если эта скорость вам мала, пожалуйста, воздержитесь от участия в велопараде", - говорится на сайте акции.

В департаменте транспорта столицы "Интерфаксу" сообщили, что из-за проведения зимнего велопарада в Москве 8 января с 6:00 до 17:00 ограничивается движение по 3-й Фрунзенской улице, с 10:45 до 13:15 - по Фрунзенской набережной, с 11:15 до 12:55 - по Пречистенской набережной, с 11:25 до 12:45 - по Кремлевской набережной, 11:35 до 12:35 - по Москворецкой набережной, с 11:45 до 12:20 - по Китайгородскому проезду, с 11:50 до 12:25 - по улице Варварка, и с 11:55 до 12:30 - по Москворецкой улице.

Первый зимний велопарад прошел в Москве 9 января 2016 года, в нем участвовали около 5 тыс. человек из разных регионов России.