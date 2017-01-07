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Москва

Столичные власти предостерегли москвичей от участия в велопараде

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта предлагал организаторам отменить или перенести зимний велопарад в Москве, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе департамента.

"Департамент транспорта предлагал организаторам Московского парада перенести мероприятие из-за оранжевого уровня опасности, который объявили столичные синоптики 7 и 8 января. В условиях низких температур, по возможности, необходимо воздержаться от продолжительного пребывания на улице", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что департамент рекомендует организаторам и участникам крайне внимательно отнестись к участию в велопараде и соблюдению техники безопасности.

"Если вы решили принять участие - одевайтесь, пожалуйста, теплее, при этом мы не рекомендуем принимать участие в мероприятии, если нет уверенности, что такой заезд будет по силам. Во избежание переохлаждения или обморожения обязательно нужно надевать теплую одежду, перчатки и обувь. Не рекомендуется участие с детьми, а также пожилых и людей, которые почувствовали недомогание накануне", - добавили в пресс-службе.

Ранее один из организаторов велопарада, куратор проекта "Let's bike it!" Владимир Кумов заявил "Интерфаксу", что морозы в Москве не приведут к отмене велопарада, однако участников будет меньше.

"Мы не будем отменять велопарад. Единственное, участников может быть меньше, чем планировалось изначально", - сказал Кумов. Он пояснил, что заявка давалась на 5 тыс. человек, однако из-за морозов количество участников может сократиться до 1 тыс.

Теги: Москва
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