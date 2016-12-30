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Москва

В Новой Москве ввели план "Вулкан" после убийства росгвардейца

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Московская полиция объявила чрезвычайный план по поимке преступников, напавших на сотрудников Росгвардии, в результате которого один силовик погиб и один был ранен, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в правоохранительных органах.

В связи с инцидентом в городе введен план "Вулкан", предполагающий сбор личного состава для розыска и задержания вооруженных особо опасных преступников, сказал собеседник агентства. На место происшествия выехало руководство ГУ МВД России по Москве.

Трое нападавших уже задержаны. У них изъято оружие, захваченное у сотрудников Росгвардии. Розыск остальных подозреваемых продолжается.

Сотрудники Росгвардии, на которых было совершено нападение, выехали на вызов о драке, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах. "Поступил вызов о массовой драке в районе поселения Роговое. Прибывшие сотрудники были избиты, один из них застрелен из собственного оружия".

Сообщалось, что нападение совершила группа неизвестных в количестве от пяти до семи человек. Им удалось захватить у сотрудников Росгвардии два автомата ПП-91 "Кедр".

Теги: Москва, Росгвардия
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