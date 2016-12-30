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Москва

В Москве задержали пятерых нападавших на сотрудников Росгвардии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Участники нападения на экипаж вневедомственной охраны в Новой Москве задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального округа войск национальной гвардии РФ.

"Поднятые по тревоге специальные подразделения Росгвардии совместно с сотрудниками органов внутренних дел задержали подозреваемых в нападении на экипаж вневедомственной охраны", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что похищенное оружие изъято.

В свою очередь источник "Интерфакса" в правоохранительных органах добавил, что задержано пять человек. Все они, по сообщению источника, уроженцы Северного Кавказа.

Нападение на сотрудников Росгвардии произошло в районе поселения Роговое в Новой Москве. По данным источника "Интерфакса", сотрудники Росгвардии выехали на вызов о массовой драке. В результате нападения один из них погиб, а другой - получил ранения. Нападавшие также забрали у силовиков оружие.

Теги: Москва, Росгвардия
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