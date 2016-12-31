Самбиста Мирзаева ранили из травматики в ходе драки в Москве

Спортсмен, известный по громкому делу о смерти 19-летнего юноши из-за удара об асфальт, после потасовки обратился в больницу

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Боец Расул Мирзаев, осужденный в 2012 году по делу об убийстве 19-летнего Ивана Агафонова и освобожденный тогда в зале суда, обратился в больницу после драки на юге Москвы, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в правоохранительных органах.

По его словам, Мирзаев обратился в медицинское учреждение за первой помощью после потасовки со стрельбой в воздух на улице Восточная в Москве. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка полиции "Интерфаксу" подтвердили факт происшествия на улице Восточная, не уточнив личности его участников.

"31 декабря в 02:46 в службу "02" поступило сообщение об огнестрельном ранении по адресу ул. Восточная. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в 01:43 трое неизвестных несколько раз выстрелили из травматического оружия в сторону потерпевшего 1986 года рождения, а затем скрылись", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что пострадавший был госпитализирован, а подозреваемых разыскивают. По факту происшествия проводится проверка.

Уголовное дело об убийстве

Расул Мирзаев - чемпион мира по боевому самбо, выступает и в смешанных единоборствах. В 2011 году он стал фигурантом уголовного дела: во время драки спортсмен ударил 19-летнего Ивана Агафонова, тот ударился головой об асфальт, а затем умер в больнице. Экспертиза не установила прямой взаимосвязи между ударом, который нанес Мирзаев, и смертью юноши, так что суд 28 ноября 2012 года приговорил спортсмена к двум годам ограничения свободы.

Борец был освобожден в зале суда, так как по закону день пребывания в СИЗО засчитывается за два дня ограничения свободы, а Мирзаев находился в изоляторе с августа 2011 года.