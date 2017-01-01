Возбуждено уголовное дело по факту нападения на самбиста Мирзаева

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту нападения на чемпиона мира по самбо Расула Мирзаева, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"По факту нападения на Мирзаева возбуждено уголовное дело по статье 112 УКРФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц с применением оружия) и ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища)", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного СКР подтвердили факт возбуждения уголовного дела, однако не уточнили личность пострадавшего.

По версии следствия, ночью 31 декабря в квартиру одного из жилых домов по улице Восточная в Москве проникли трое неустановленных лиц и избили 30-летнего мужчину, используя в качестве орудия преступления предположительно травматический пистолет.

"После нападения неизвестные скрылись. В результате потерпевший был госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает", - добавили в СК.

В минувшую субботу источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что Мирзаев обратился в больницу после драки на юге Москвы. По его словам, после потасовки со стрельбой в воздух на улице Восточная в Москве Мирзаев обратился в медицинское учреждение за первой помощью.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка полиции "Интерфаксу" подтвердили факт происшествия на улице Восточная, не уточнив личности участников.

Мирзаев - чемпион мира по боевому самбо, выступает и в смешанных единоборствах.

В 2011 году Мирзаев стал фигурантом уголовного дела. Тогда во время драки спортсмен ударил 19-летнего юношу, тот ударился об асфальт, а затем скончался в больнице. Экспертиза установила отсутствие прямой взаимосвязи между ударом, который нанес Мирзаев, и смертью юноши. Мирзаев в итоге был приговорен к двум годам ограничения свободы.