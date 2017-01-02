Москва

Электричка сбила семью из трех человек в Подмосковье

Мужчина погиб, ребенок госпитализирован, мать ребенка не пострадала

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В Подмосковье электропоезд сбил семью из трех человек, когда они перебегали железнодорожные пути, начата доследственная проверка, говорится в сообщении московского СУ на транспорте СКР.

"В Московской области проводится доследственная проверка по факту травмирования мужчины и его ребенка на железной дороге", - сказано в пресс-релизе ведомства.

По предварительным данным, около 11 часов понедельника в районе станции 47 км Рязанского направления МЖД семья из трех человек перебегала железнодорожные пути перед близко идущим электропоездом по пешеходному деревянному настилу, в результате чего мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, малолетний ребенок с телесными повреждениями госпитализирован, его мать не пострадала, отмечается в сообщении.

Теги: Подмосковье, электропоезд
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