В Москве в местах массовых гуляний открыли полевые кухни МЧС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - МЧС развернуло полевые кухни в местах массового отдыха в восьми округах Москвы, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе столичного главка ведомства.

"В целях обеспечения безопасности спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории столицы, Главное управление МЧС России по Москве разворачивает полевые кухни. В настоящий момент кухни развернуты в восьми округах Москвы. В течение следующего дня их размещение планируется на территории всех округов", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, развернутые в настоящий момент кухни расположены в местах массовых гуляний гостей и жителей Москвы.

"В парках, на лыжных трассах, ледяных горках и везде, где люди отдыхают с семьями и друзьями, сотрудники МЧС предлагают вкусный горячий чай, приготовленный на древесных углях, - сказал сотрудник пресс-службы. - Так, согреться в новогодние праздники уже могут гости парков на ВДНХ, в Кузьминках, Измайловском, Парке Горького, на Поклонной Горе и в других популярных местах отдыха москвичей".

Он отметил, что 4 января, совместно с Департаментом социальной защиты, полевые кухни будут развернуты в пунктах по оказанию круглосуточной срочной социальной помощи.

"Также, в случае резкого понижения температуры и ухудшения погодных условий, кухни будут развернуты на автомобильных дорогах в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее во вторник столичный главк МЧС предупредил о резком понижении температуры в ночь со вторника на среду в Москве.