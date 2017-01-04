В Москве за два дня выпадет почти 15 см снега

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Сильный снегопад с метелью и порывистым ветром обрушился на столичный регион, к вечеру четверга может выпасть до 14 см снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По прогнозу синоптиков, к вечеру в городе выпадет до 2 см, в ночь еще 8-9 см снега при температуре минус 7-8 градусов. Ожидаются метель и порывистый ветер до 17 м/с", - рассказал он журналистам в среду.

По его словам, днем в четверг прирост снега в Москве составит еще до 3 см. "Для ликвидации последствий снегопада задействованы около 11 тыс. единиц специализированной дорожно-уборочной техники и порядка 42 тыс. рабочих ручной уборки", - уточнил глава комплекса городского хозяйства.

Заммэра обратился к автомобилистам с просьбой в условиях снегопада быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и правила парковки, не мешать проходам колонн снегоуборочной техники, а к пешеходам - соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным зонам.