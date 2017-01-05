Синоптики спрогнозировали снегопад в Москве

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В Москве в четверг будет облачно и морозно, сообщил портал "Метеоновости".

"По сведениям Метеобюро Москвы и области днем 5 января сохранится облачная погода. Временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит -7..-5 градусов, в Подмосковье -10, -5. Ветер ожидается северного направления 6-11 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее столичное ГУ МЧС России распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в виде снега и ветра с порывами до 12-17 м/с.