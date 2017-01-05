Выброс сероводорода зафиксировали 4 января на юго-востоке Москвы

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Автоматическая станция контроля загрязнения воздуха, расположенная в столичном районе Марьино, зафиксировала вечером в среду 28-кратное превышение ПДК сероводорода, сообщает ГПБУ "Мосэкомониторинг".

По данным учреждения, предельно допустимая концентрация минимальная разовая (ПДК м.р.) сероводорода к 20:00 среды была превышена в 8,3 раза, к 21:00 - в 25,5 раза, к 22:00 - в 28 раз.

По данным "Мосэкомониторинга", уровень загрязняющего вещества в Марьино опустился до нормальных значений лишь к 01:00 четверга.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе не превышены. "Нормы ПДК не превышены", - сказал сотрудник пресс-службы.