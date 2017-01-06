Полиция занялась проверкой информации о стрельбе из автомата в центре Москвы

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Столичная полиция проводит проверку видеоролика со стрельбой из оружия, похожего на автоматическое, в небо в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Московская полиция проводит проверку по материалам видеоролика, размещенного в сети интернет, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета похожего на автоматическое оружие", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее в социальных сетях появились видео, на котором неизвестный достает из багажника внедорожника автомат и производит несколько выстрелов в небо. По данным СМИ, инцидент произошел в центре столицы.