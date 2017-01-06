В Москве задержали подозреваемого в стрельбе в центре города

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Мужчина, стрелявший из предположительно автоматического оружия в центре Москвы, задержан, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В ходе проверки видеоролика размещенного в сети интернет, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета, похожего на автоматическое оружие, сотрудниками МВД России по Москве установлен и задержан молодой человек, который производил выстрелы", - сказала Волк.

По ее словам, задержанным оказался уроженец Махачкалы, 1988 года рождения, который приехал в Москву с целью трудоустроиться и проживал в одном из московских хостелов.

В настоящее время материалы направлены в следственные органы, добавила представитель МВД.

Ранее сообщалось, что полиция занимается проверкой видеоролика со стрельбой из оружия, похожего на автоматическое. "Московская полиция проводит проверку по материалам видеоролика, размещенного в сети Интернет, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета похожего на автоматическое оружие", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

Видео, на котором неизвестный достает из багажника внедорожника автомат и производит несколько выстрелов в небо, появилось накануне в социальных сетях. По данным СМИ, инцидент произошел в центре столицы.