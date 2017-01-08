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Москва

Застрелившийся в Москве подозреваемый ранил двух полицейских

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Москве подозреваемый в убийстве мужчины ранил двух полицейских, после чего застрелился.

В пресс-службе СУ СКР по городу Москве "Интерфаксу" сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", кроме того, возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

"По версии следствия, утром 8 января во дворе одного из жилых домов на улице Васильцовский Стан прохожий обнаружил тело мужчины на вид 40-45 лет. По предварительным данным, 26-летний мужчина произвел в потерпевшего выстрелы из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места происшествия", - сказал сотрудник пресс-службы.

При попытке задержания подозреваемый оказал сопротивление, выстрелив по наряду вневедомственной охраны, после чего покончил жизнь самоубийством.

Два сотрудника полиции, получившие ранения, доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается помощь.

Теги: Москва
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