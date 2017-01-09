В результате пожара в подмосковном Одинцово пострадали 11 человек

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - При пожаре в жилом доме в Одинцово за помощью медиков обратились 11 человек, надышавшись продуктами горения, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в городской службе "скорой помощи".

"За амбулаторной помощью обратились пятеро взрослых и шестеро детей. Они получили легкое отравление продуктами горения", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожар возник в квартире жилого дома в Одинцово на третьем этаже вечером в воскресенье, затем огонь перекинулся на балконы четвертого и пятого этажей. По лестничным переходам из горящего здания спасатели эвакуировали десять человек.

По данным регионального главка МЧС, пожар был ликвидирован в 22:15.