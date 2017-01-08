Несколько квартир загорелись в жилом доме в Одинцово

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В подмосковном Одинцово горят несколько квартир в жилом доме, информации о пострадавших нет, сообщил в воскресенье вечером "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Пожар возник в квартире на третьем этаже, затем огонь перекинулся на балконы четвертого и пятого этажей", - сказал собеседник агентства. По его данным, в горящем здании могут находиться люди.

"Проводится разведка пожара. Предварительно в горящих квартирах могут оставаться люди. Эта информация проверяется", - сказал источник.

По его словам, информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.