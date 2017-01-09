Десятки рейсов отменены или задерживаются в московских аэропортах

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Более 40 рейсов отменены и свыше 20 задержаны в понедельник в аэропортах Москвы, следует из информации сайта "Яндекс Расписания".

Так, по состоянию на 10:00 по московскому времени, десять рейсов отменены и 13 рейсов будут выполнены с опозданием в аэропорте "Домодедово"; восемь рейсов задержаны, еще 32 отменены в "Шереметьево"; во "Внуково" задерживается один рейс.

Ранее сообщалось, что возможны кратковременные задержки рейсов как на вылет, так и на прилет в связи с необходимостью обработки аэродромов и воздушных судов противообледенительными веществами.