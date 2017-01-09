Два человека скончались в Москве от переохлаждения в новогодние каникулы

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Медицинская помощь в связи с обморожением и переохлаждением потребовалась в Москве в праздники почти 190 пострадавшим; при этом два человека погибли на месте.

"В ходе аномально низких температур, которые посетили нас с 31 декабря по 9 января, в результате обморожения обратились 158 человек, из них 12 детей", - сообщил заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк.

"В результате переохлаждения госпитализирован 31 человек; еще двое скончались на месте", - отметил он.

При этом Гуменюк подчеркнул, что подобные случаи не связаны с инфраструктурой города. "Люди могли переохладиться или обморозиться, приехав с дачи, в электричке или недостаточно утеплившись", - пояснил он.

Гуменюк также сообщил, что в праздники от петард пострадали 43 человека; за аналогичный период прошлого года было 53 пострадавших.

Ранее метеорологи признали рождественскую ночь 2017 года в Москве самой холодной с начала века. В черте города 7 января подморозило до минус 29,9 градуса, в Подмосковье - до минус 33,4 градуса.

В воскресенье 8 января в столице прошел зимний велопарад, по словам Гуменюка, никому из участников медицинская помощь не понадобилась.

Департамент транспорта Москвы предлагал организаторам перенести мероприятие из-за оранжевого уровня опасности, который объявили столичные синоптики 7 и 8 января, но те отказались.