Число пострадавших при пожаре в Одинцово возросло до 13 человек

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Число пострадавших при ночном пожаре в многоквартирном доме в подмосковном городе Одинцово увеличилось до 13 человек, большинство госпитализированы. Об этом сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник в городской службе скорой помощи.

"При пожаре отравление угарным газом и продуктами горения получили 13 человек, в том числе шестеро детей в возрасте 11 месяцев, 3 года, а также 6 и 13 лет", - сказал источник.

Медики, обследовав пострадавших, приняли решение о госпитализации. "Однако один из них - мужчина, от госпитализации отказался", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что пожар возник в квартире жилого дома в Одинцово на третьем этаже вечером 8 января, затем огонь перекинулся на балконы четвертого и пятого этажей. По лестничным переходам из горящего здания спасатели эвакуировали десять человек.

По данным регионального главка МЧС, пожар был ликвидирован в 22:15.