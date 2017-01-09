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Москва

Коммунальщикам Красногорска осталось вернуть теплоснабжение в 15 домов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Жители более десяти многоквартирных домов в Красногорске, где на котельной утром 8 января произошла авария, пока остаются без теплоснабжения, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Московской области. Восстановить отопление планируют в течение двух часов.

"У нас осталось на текущий момент 15 домов без тепла. На утро было 26 (....) И в течение следующих двух часов, я думаю, что мы все эти дома запустим", - приводит пресс-служба слова министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина.

Причины и последствия аварии

Министр пояснил, что причиной аварии был скачок газа на котельной, в результате которого сработала автоматика и котельная выключилась. После этого произошел гидроудар, связанный с резкой остановкой котельной, но протечку, появившуюся после перезапуска котельной, оперативно ликвидировали.

"В принципе, ничего внештатного не было. Но при этом управляющая компания ООО "ДЭЗ" несанкционированно, не имея на то ни полномочий, ни команд оперативного штаба спустила теплоноситель в домах. Это является даже не правонарушением, это является преступлением. Поэтому сегодня в штаб пригласили прокуратуру для того, чтобы они приняли участие в этой работе и сделали свои процессуальные выводы", - заявил Хромушин.

Министр отметил, что котельная в настоящее время работает в штатном режиме, функционируют три котла. "И если бы не сливали теплоноситель, то таких проблем бы не было. Включили бы спокойно все дома. А сейчас мы вынуждены по одному, по каждому дому отдельно их запускать", - сказал Хромушин. Он добавил, что все социальные объекты в настоящий момент подключены к теплоснабжению.

"Причем, больницу включили еще ночью. Но с учетом того, что там нет тяжелых больных, было принято решение, так как не знали, как долго будут устранять ситуацию, их перевести в другие места", - добавил министр.

В понедельник на сайте ГУ МЧС по Московской области сообщалось, что система теплоснабжения и горячего водоснабжения в Красногорске, где из-за аварии на котельной остыли батареи в 84 многоквартирных домах, восстановлена.

"В 1:20 теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлено по штатной схеме. По состоянию на 6:00 9 января 2017 в работу запущен третий котел", - говорится в сообщении.

Режим ЧС

В воскресенье глава Красногорского района Михаил Сапунов сообщил в своем аккаунте в инстаграмме о введении режима ЧС из-за аварии на котельной Красногорского завода имени Зверева. Позже в пресс-службе правительства Московской области со ссылкой на информацию регионального министерства ЖКХ опровергли введение режима ЧС в муниципалитете.

Ранее сообщалось, что из-за повторного сбоя работы котельной в Красногорске в воскресенье в 10 утра 84 многоквартирных дома, в которых проживают около 12 тыс. человек, остались без тепла.

Первый сбой в работе котельной произошел в субботу вечером, функционировать перестали два котла из трех, вследствие чего около 12 тыс. жителей Красногорска получали недостаточный объем теплоснабжения.

Теги: Красногорск
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