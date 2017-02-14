"Четвертая волна" принудительного сноса самостроя начнется в Москве

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Принудительный разбор конструкций 13 объектов самостроя, попавших в список постановления столичного правительства от 13 декабря 2016 года, начнется со вторника и будет проходить в светлое время суток, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.

"В постановлении указывается 54 объекта самостроя. Для объекта на Кронштадтском бульваре, владение 5Б, строение 1, срок добровольного демонтажа истекает только 26 февраля, так как он очень крупный - его площадь более 3,5 тыс. кв.м. Владельцы этого объекта выразили согласие на демонтаж при содействии префектуры и приступили к разбору конструкций", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что срок на добровольный снос рассчитывался индивидуально для каждой незаконной постройки, и зависит от высоты этой постройки и площади земельного участка.

При этом три четверти объектов "четвертой волны" владельцы готовы демонтировать в добровольном порядке.

Так, в Госинспекцию по 11 объектам поданы заявления на демонтаж собственными силами, по 30 объектам получены уведомления о согласии на демонтаж при содействии префектур. Около 30 объектов самостроя уже демонтированы, территория планируется к благоустройству.

Всего к принудительному сносу запланировано 13 объектов, площадью 2,4 тыс. кв.м. Принудительно под снос пойдут объекты в Северо-Восточном округе, расположившиеся вдоль аллеи на тротуаре по улице Егора Абакумова, дома 10А и 10А строения 1-5, в Северо-Западном округе на улице Маршала Василевского, дом 13, строение 1 и другие.

Компенсация за снос объекта самовольного строительства силами собственника составляет 55,5 тыс. рублей в расчете на каждый кв.м недвижимости. Если владелец обратился к городу за содействием в демонтаже, компенсация - 51 тыс. рублей за метр.

"Первая волна" принудительного сноса самостроя стартовала в феврале прошлого года. Тогда ни один владелец из этих объектов не согласился на добровольный снос.