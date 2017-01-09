Посольство США в Москве приостановило выдачу виз после затопления в здании

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Работа консульского отдела посольства США в Москве приостановлена до дальнейшего уведомления в связи с проблемами с водоснабжением в здании, сообщили в пятницу в американской дипмиссии.

"Консульский отдел посольства США в Москве из-за затопления в здании не будет оказывать визовые услуги, связанные с выдачей неиммиграционных и иммиграционных виз, а также рассматривать несрочные запросы от американских граждан до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте посольства США.

Отдел американских граждан будет рассматривать экстренные запросы, отмечается в сообщении. Позднее в посольстве США сообщили "Интерфаксу", что консульский отдел планирует возобновить свою деятельность в обычном режиме уже во вторник в 8:30.