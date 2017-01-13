Самолет вернулся во "Внуково" из-за касания хвостом взлетной полосы

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Пассажирский "Боинг" при вылете из аэропорта "Внуково" накануне коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в экстренных службах.

"Самолет Boeing-737 выполнял рейс в Стамбул. При взлете, оторвавшись от земли, борт вновь коснулся ВПП хвостовой частью, но затем смог набрать высоту и подняться в небо", - сказал источник.

После произошедшего экипаж не стал продолжать полет и во избежание неполадок запросил возвращение в аэропорт вылета.

"Самолет вернулся и благополучно сел во "Внуково". Техники неполадок не выявили, обнаружив лишь след от касания с полосой", - сказал источник.