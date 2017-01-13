В Москве из семьи изъято 12 приемных детей с ВИЧ-инфекцией

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Органы опеки и попечительства и сотрудники полиции в Москве изъяли из приемной семьи 12 детей, по предварительным данным, все они инфицированы ВИЧ, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"В Москве из приемной семьи изъято 12 детей. По предварительным данным, все 12 детей инфицированы ВИЧ-инфекцией ", - сказал агентству сотрудник пресс-службы.

"Мы выясняем подробности. Привлечены все профильные службы. Юристы аппарата уполномоченного выехали на место", - добавил он.

Собеседник агентства уточнил, что изъяты не кровные, а приемные дети. При этом один родной ребенок оставлен в семье.

Других подробностей об этой семье и источнике инфицирования приемных детей ВИЧ он не привел. Он лишь сообщил, что изъятие детей проводилось сотрудниками органов опеки и попечительства при участии сотрудников полиции.

Официальными комментариями со стороны правоохранительных органов и Минздрава "Интерфакс" пока не располагает.