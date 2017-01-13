Детей с ВИЧ изъяли из приемной семьи из-за побоев отца

В пресс-службе детского омбудсмена ранее сообщили, что в Москве из семьи изъяты 12 детей с ВИЧ-инфекцией

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В московской семье, из которой были временно изъяты приемные дети с ВИЧ-инфекцией, отец избил одного ребенка, сообщила замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы Татьяна Барсукова.

"10 января работники детского сада выявили факт жестокого обращения - на теле одного ребенка обнаружены синяки. Были вызваны органы опеки, и совместно с сотрудниками ОВД факт побоев со стороны отца был засвидетельствован", - сказала Барсукова в пятницу "Интерфаксу".

По ее словам, в связи с этим было принято решение о временном изъятии детей из семьи и помещении их в безопасное место.

При этом, по ее данным, из семьи были изъяты 10 детей, а не 12, как сообщалось ранее. Так, восемь ВИЧ-инфицированных детей помещены в больницу, где получают необходимые лекарства, двое - в социальные учреждения. Еще двое старших детей и один кровный ребенок находятся с матерью.

Матери разрешают видеться с детьми, отметила Барсукова.

Она пояснила, что семья приехала в Москву в 2014 году из Санкт-Петербурга. В этой семье восемь приемных детей, четыре усыновленных и один кровный.

"В сложившейся ситуации нашей задачей было обезопасить детей и тщательно разобраться в произошедшей ситуации", - добавила Барсукова.

Ранее в пятницу в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой "Интерфаксу" сообщили, что органы опеки и попечительства и сотрудники полиции в Москве изъяли из приемной семьи детей с ВИЧ-инфекцией.

"В Москве из приемной семьи изъято 12 детей. По предварительным данным, все 12 детей инфицированы ВИЧ-инфекцией. Мы выясняем подробности. Привлечены все профильные службы. Юристы аппарата уполномоченного выехали на место", - сказал агентству сотрудник пресс-службы.