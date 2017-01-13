Станции "Рижская" и "Смоленская" московского метро закроют для замены эскалаторов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В текущем году планируется начать замену выработавших свой ресурс эскалаторов на четырех станциях Московского метрополитена, сообщил первый замначальника метро Роман Цуканов на пресс-конференции в пятницу.

"Разработана проектная документация по замене эскалаторов на станциях "Рижская", "Новослободская", "Смоленская" Арбатской-Покровской линии и "Спортивная". Работы на этих станциях планируется начать в этом году", - сказал Цуканов.

Он уточнил, что "Рижскую" и "Смоленскую" придется закрывать для пассажиров, так как эти станции имеют по одному вестибюлю. На станции "Спортивная" замена эскалаторов будет проходить в южном вестибюле, а на станцию "Новослободская" можно будет попасть через "Менделеевскую".

В настоящее время в столичной подземке замена эскалаторов ведется в северном вестибюле станции "Красные ворота". Цуканов сообщил, что как и сейчас, на станции будет по три эскалатора на обоих наклонах.

Он отметил, что станция является объектом культурного наследия, поэтому на ней проводятся и реставрационные работы. Вестибюль планируется открыть для пассажиров в июле 2017 года, добавил чиновник.