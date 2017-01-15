В Москве в воскресенье выпадет до 8 см снега

За осенне-зимний период прирост снега в столице составил более 180 см при среднеклиматической годовой норме 152 см

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Снегопад, начавшийся в столице ночью, продлится до утра понедельника, выпадет от 3 до 8 сантиметров снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специализированная техника в 09:00 вышла на прометание улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части, тротуаров, межквартальных проездов, парковок и дворовых территорий с последующей обработкой противогололедными материалами", - рассказал Бирюков журналистам в воскресенье.

Коммунальные службы взяли под особый контроль очистку от снега пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что в уборке города задействованы более 10 тыс. единиц специализированной техники и порядка 38 тыс. рабочих ручной уборки.

Бирюков обратился к автомобилистам с просьбой соблюдать ПДД и правила парковки, не мешать проходам колонн снегоуборочной техники в сопровождении экипажей ДПС, а к пешеходам - соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным зонам.

Заммэра добавил, что с начала января прирост снега в Москве составил 27 см, а за осенне-зимний период - более 180 см при среднеклиматической годовой норме 152 см.