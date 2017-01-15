Главные новости
МоскваВ Москве в воскресенье выпадет до 8 см снегаВ миреМИД Исландии опроверг информацию о возможном саммите Россия-СШАВ РоссииКадыров заявил о задержании в Чечне скрывшегося 11 января террориста
Москва

В Москве в воскресенье выпадет до 8 см снега

За осенне-зимний период прирост снега в столице составил более 180 см при среднеклиматической годовой норме 152 см

В Москве в воскресенье выпадет до 8 см снега
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Снегопад, начавшийся в столице ночью, продлится до утра понедельника, выпадет от 3 до 8 сантиметров снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специализированная техника в 09:00 вышла на прометание улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части, тротуаров, межквартальных проездов, парковок и дворовых территорий с последующей обработкой противогололедными материалами", - рассказал Бирюков журналистам в воскресенье.

Коммунальные службы взяли под особый контроль очистку от снега пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что в уборке города задействованы более 10 тыс. единиц специализированной техники и порядка 38 тыс. рабочих ручной уборки.

Бирюков обратился к автомобилистам с просьбой соблюдать ПДД и правила парковки, не мешать проходам колонн снегоуборочной техники в сопровождении экипажей ДПС, а к пешеходам - соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным зонам.

Заммэра добавил, что с начала января прирост снега в Москве составил 27 см, а за осенне-зимний период - более 180 см при среднеклиматической годовой норме 152 см.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
В центре Москвы были задержаны участники несогласованной акции оппозицииВ центре Москвы были задержаны участники несогласованной акции оппозиции
По словам представителя организации "Новая оппозиция", полиция задержала около 40 участников "народного схода"Подробнее
В Москве из семьи изъяты 12 приемных детей с ВИЧ-инфекциейВ Москве из семьи изъяты 12 приемных детей с ВИЧ-инфекцией
В ситуации разбираются юристы аппарата детского омбудсменаПодробнее
Прокуратура проверит основания для ходатайства о лишении Багдасарян правПрокуратура проверит основания для ходатайства о лишении Багдасарян прав
Имеющееся у нарушительницы заболевание, указанное в представлении мирового судьи, является противопоказанием для управления автомобилемПодробнее
Мосгордума собралась приравнять электронные испарители к сигаретамМосгордума собралась приравнять электронные испарители к сигаретам
В МГД предлагают ограничить использование вейпов в общественных местах и разрешить продавать их только совершеннолетним Подробнее
Подозреваемый в убийстве открыл огонь по московским полицейским и убил себяПодозреваемый в убийстве открыл огонь по московским полицейским и убил себя
Преступник совершил убийство утром в воскресенье в районе улицы Васильцовский СтанПодробнее
В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 100 рейсовВ аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 100 рейсов
Наземным службам требуется время на обработку аэродромов и самолетов противообледенительными реагентамиПодробнее
Рождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимыРождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы
В городе похолодало почти до минус 30, в Подмосковье - до минус 32-33 градусовПодробнее
Морозы в Москве продержатся до 10 январяМорозы в Москве продержатся до 10 января
А в Рождественскую ночь, как прогнозируют синоптики, морозы в московском регионе усилятся до минус 35 градусовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 января6 фото
13 января
Фотохроника 13 января
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВ Москве в воскресенье выпадет до 8 см снегаВ миреМИД Исландии опроверг информацию о возможном саммите Россия-СШАВ РоссииКадыров заявил о задержании в Чечне скрывшегося 11 января террористаВ РоссииРоссия разрешила Украине провести военную инспекцию в Ростовской области
Самолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропорту
В Москве в воскресенье выпадет до 8 см снега
Несколько десятков рейсов отменены и задержаны в московских аэропортах
Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 января
Представитель Трампа назвал ложью сообщения о саммите США-РФ в Рейкьявике
Японские специалисты прервали запуск самой маленькой ракеты-носителя
МИД Исландии опроверг информацию о возможном саммите Россия-США
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи