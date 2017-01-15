Самолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропорту

По данным источника "Интерфакса", Ан-148 повредил предкрылок, никто не пострадал

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Самолет Ан-148 перед вылетом из Москвы в Саратов получил повреждения, столкнувшись с автопогрузчиком в Домодедово, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах в воскресенье.

"Накануне днем в результате нарушения схемы управления воздушным судном на рулежной дорожке экипаж допустил столкновение с автопогрузчиком. У самолета поврежден предкрылок", - сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал. "Пассажиры были эвакуированы. Воздушное судно заменено", - сказал источник.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, инцидент произошел в результате ошибки руления.

"Воздушное судно выехало на техническую полосу движения, выделенную для проезда спецтранспорта. В ходе движения по технической полосе воздушное судно наехало на стоявший в выделенной зоне для наземного обслуживания погрузчик, - сказал представитель аэропорта. - В результате инцидента пострадавших нет".