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Москва

Прокуратура проверит данные о столкновении самолета с автопогрузчиком в Домодедово

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Транспортные прокуроры начали проверку в связи с инцидентом в аэропорту Домодедово, где в минувшие выходные получил серьезное повреждение самолет, готовый к вылету.

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку по факту столкновения пассажирского самолета с автопогрузчиком в международном аэропорту Домодедово", - говорится в сообщении, размещенном на сайте надзорного ведомства в понедельник.

14 января в результате движения по технической полосе воздушное судно наехало на стоявший в выделенной зоне для наземного обслуживания погрузчик. В результате инцидента пострадавших нет.

"По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечает прокуратура.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что самолет Ан-148 перед вылетом из Москвы в Саратов получил повреждения, столкнувшись с автопогрузчиком в Домодедово. "Накануне днем в результате нарушения схемы управления воздушным судном на рулежной дорожке экипаж допустил столкновение с автопогрузчиком. У самолета поврежден предкрылок", - сказал источник.

Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры были эвакуированы. Воздушное судно заменено.

Теги: Домодедово, Москва
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