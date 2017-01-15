В Москве водитель попавшей в ДТП машины напал на водителя скорой помощи

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Нападение на экипаж скорой помощи произошло вечером в воскресенье на северо-востоке Москвы.

Как передает корреспондент "Интерфакса", ставший очевидцем инцидента, примерно в 16:40 на светофоре на пересечении Третьей Мытищинской и Старой Алексеевской улиц произошел инцидент с участием автомашины скорой помощи, которая ехала с включенными проблесковыми маячками в сторону центра и выехала на встречную полосу.

Прямо на светофоре в автомашину ВАЗ-2105 сзади въехала иномарка "Мицубиси-лансер", которая не успела притормозить перед вставшей "Ладой".

Водитель иномарки тут же выскочил из машины и побежал к водителю скорой помощи, которую пропускала "Лада", видимо, считая его виновником ДТП. Он пытался силой открыть дверь, при этом кричал и ругался, и, как только водитель неотложки спустил окно, мужчины обменялись ударами.

Медики вызвали полицию и стали оказывать помощь пострадавшему в драке водителю "Мицубиси".