Полиция начала проверку после потасовки между водителями скорой и легковушки

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку по факту инцидента между водителями легковушки и скорой на северо-востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

"Сегодня около 17:00 на пересечении Третьей Мытищинской и Новоалексеевской улиц произошло ДТП с участием автомобилей "ВАЗ" и "Митсубиси". Водитель легковой автомашины обвинил в аварии водителя скорой помощи, после чего между ними произошел конфликт", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Участники конфликта доставлены в отдел полиции, где они подали соответствующие заявления.

"Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее стало известно, что на перекрестке на северо-востоке Москвы между водителями "Митсубиси" и скорой помощи произошла потасовка.