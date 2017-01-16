Сугробы в Москве достигли максимальной с начала зимы высоты

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Высота снежного покрова на базовой московской метеостанции на ВДНХ к утру понедельника достигла 31 см, сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеонаблюдений, это максимальная высота сугробов в Москве с начала нынешней зимы.

Существенно увеличился снежный покров и в Подмосковье. Сугробы в Наро-Фоминске выросли до 32 см, Павловском Посаде - до 33 см, Коломне - до 35 см, Кашире - до 37 см.

По оценке синоптиков, за последние сутки в столичном регионе местами выпало почти 20% месячной нормы осадков, которая в январе составляет 42 мм.