В Москве за двенадцать часов выпало 5 см снега

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Прирост снега на базовой столичной метеостанции на ВДНХ с 6:00 до 18:00 воскресенья составил 5 см или 12% месячной нормы осадков, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, снегопад в столичном регионе продолжится, и к утру сугробы в Москве и Московской области подрастут еще на несколько сантиметров.

Ночью подморозит до минус 4-6 градусов, возможен туман.

Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам в воскресенье, что в уборке города от снега задействованы более 10 тыс. единиц специализированной техники и порядка 38 тыс. рабочих ручной уборки.