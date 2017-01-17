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Москва

В Москве в 2017 году будет реконструировано более 80 улиц

По словам мэра столицы Сергея Собянина, "эта программа будет продолжаться постоянно"

В Москве в 2017 году будет реконструировано более 80 улиц
Фото: ТАСС, Сергей Карпов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Перед московскими властями стоит задача в 2017 году продолжить реконструкцию столичных улиц, заявил мэр города Сергей Собянин.

"В 2017 году будет реконструировано более 80 улиц, более 30 действующих парков", - сказал Собянин на заседании президиума городского правительства во вторник.

Он уточнил, что, кроме того, в городе будут созданы более 50 новых парковых территорий. Мэр заявил, что в 2017 году будет реконструировано более 3 тысяч московских дворов.

"Эта программа будет продолжаться постоянно", - отметил градоначальник.

По его словам, в 2017 году будет заменено рекордное количество лифтов - более 5 тысяч. Собянин добавил, что таким образом будет выполнена программа замены всех городских лифтов: в городе после этого не останется ни одного со сроком службы более 25 лет.

Весной 2016 года началась реализация нового этапа программы "Моя улица". Всего в план работ были включены 61 городская улица общей протяженностью 45,2 км и семь транспортных развязок МКАД с вылетными магистралями. На Садовом кольце проводилось благоустройство первого участка от улицы Арбат до Долгоруковской протяженностью 3,6 км. Общая площадь благоустройства составила 25,8 га. Здесь расширены тротуары, организованы дублеры с парковками, установлены новые светильники, провода переложены под землю, появилось общественное пространство с клумбами, лавочками.

Всего в 2011-2015 годах в Москве благоустроены 142 улицы и магистрали общей протяженностью более 193 км.

"Моя улица" — инициированный правительством Москвы проект благоустройства города. В работе над проектами в рамках программы приняли участие более 30 архитектурных мастерских из России, Германии, Голландии, Китая, Дании, Швейцарии, США, Франции. В 2016 году в программу благоустройства вошли 53 улицы и семь въездных групп.

Теги: Москва, Сергей Собянин
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