Офицера московской полиции уволили за лихую езду на свадьбе

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции, свадебный кортеж которого грубо нарушал ПДД на улицах Москвы, был уволен из органов внутренних дел.

"По результатам проверки сотрудник одного из подразделений УВД по ТиНАО Москвы, старший лейтенант полиции, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, также проводится служебная проверка в отношении руководителей бывшего полицейского.

Ранее в СМИ появилась информация, что участники праздничного кортежа на свадьбе оперуполномоченного УВД по ТиНАО грубо нарушили ПДД на юго-западе Москвы. По данным СМИ, среди автомобилей в кортеже были элитные машины "Бентли", "Мерседес Гелендваген", "Кадиллак" и "БМВ".

Столичная полиция начала проверку после размещения в сети видео, на котором заснято движение кортежа.