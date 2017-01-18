Главные новости
В миреМосква согласилась на вооружение наблюдателей ОБСЕ в Донбассе
В РоссииФАС завела дело в отношении главы Самарской области и сотрудников "Газпрома"В РоссииВ Кремле прокомментировали слова Савченко о "сдаче" Крыма
Москва

Офицера московской полиции уволили за лихую езду на свадьбе

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции, свадебный кортеж которого грубо нарушал ПДД на улицах Москвы, был уволен из органов внутренних дел.

"По результатам проверки сотрудник одного из подразделений УВД по ТиНАО Москвы, старший лейтенант полиции, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, также проводится служебная проверка в отношении руководителей бывшего полицейского.

Ранее в СМИ появилась информация, что участники праздничного кортежа на свадьбе оперуполномоченного УВД по ТиНАО грубо нарушили ПДД на юго-западе Москвы. По данным СМИ, среди автомобилей в кортеже были элитные машины "Бентли", "Мерседес Гелендваген", "Кадиллак" и "БМВ".

Столичная полиция начала проверку после размещения в сети видео, на котором заснято движение кортежа.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Мать изъятых приемных детей с ВИЧ потребовала через суд вернуть их в семьюМать изъятых приемных детей с ВИЧ потребовала через суд вернуть их в семью
В суд подан иск о признании незаконными действий отдела опеки, управления соцзащиты Москвы, а также районных отделов полицииПодробнее
В Москве в 2017 году будет реконструировано более 80 улицВ Москве в 2017 году будет реконструировано более 80 улиц
По словам мэра столицы Сергея Собянина, "эта программа будет продолжаться постоянно"Подробнее
Следственный комитет проверит гибель пенсионера в московском метроСледственный комитет проверит гибель пенсионера в московском метро
80-летний мужчина упал на пути на станции "Университет"Подробнее
Немецкий A320 сел в "Домодедове" с поврежденным лобовым стекломНемецкий A320 сел в "Домодедове" с поврежденным лобовым стеклом
В результате инцидента никто не пострадалПодробнее
Реставрация Большого зала Московской консерватории обошлась в 182 млн рублейРеставрация Большого зала Московской консерватории обошлась в 182 млн рублей
Эта сумма была потрачена на работы в самом зале и на реставрацию органаПодробнее
Самолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропортуСамолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропорту
По данным источника "Интерфакса", Ан-148 повредил предкрылок, никто не пострадалПодробнее
В Москве в воскресенье выпадет до 8 см снегаВ Москве в воскресенье выпадет до 8 см снега
За осенне-зимний период прирост снега в столице составил более 180 см при среднеклиматической годовой норме 152 смПодробнее
В центре Москвы были задержаны участники несогласованной акции оппозицииВ центре Москвы были задержаны участники несогласованной акции оппозиции
По словам представителя организации "Новая оппозиция", полиция задержала около 40 участников "народного схода"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 января6 фото
17 января
Фотохроника 17 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМосква согласилась на вооружение наблюдателей ОБСЕ в Донбассе
В РоссииФАС завела дело в отношении главы Самарской области и сотрудников "Газпрома"В РоссииВ Кремле прокомментировали слова Савченко о "сдаче" КрымаКультураКрымские музеи оспорили решение суда Амстердама по скифскому золоту
Суд в Москве отклонил иск легкоатлетки Угаровой по поводу фильма о допинге
Матвиенко заявила о возможности отмены "закона Димы Яковлева"
"Якутия" обнаружила дефект у двух самолетов Sukhoi Superjet 100
Москва согласилась на вооружение наблюдателей ОБСЕ в Донбассе стрелковым оружием
Сноуден сможет претендовать на получение российского граджанства
Лавров назвал лицемерием выпады администрации Обамы против Трампа
Крымские музеи подали апелляцию на решение суда Амстердама по скифскому золоту
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи