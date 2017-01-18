Киллер ранил в голову бизнесмена в центре Москвы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Предприниматель получил пулевое ранение в голову в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, вечером в среду неизвестный несколько раз выстрелил в голову предпринимателя, когда тот находился в своем автомобиле", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это произошло в Шмитовском проезде. "Скорее всего, преступление совершил киллер, работавший по заказу", - отметил источник.

Он добавил, что пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию о ранении мужчины в Москве, однако не уточнили подробности.

"В 17:25 поступило сообщение о получении ранения. Мужчина обнаружен в салоне своего автомобиля с телесными повреждениями. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия", - сказал сотрудник пресс-службы.