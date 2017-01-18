По факту покушения на бизнесмена в центре Москвы возбуждено дело

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия" возбуждено по факту покушения на предпринимателя в центре Москвы, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

По версии следствия, вечером 18 января неизвестные выстрелили как минимум один раз в водителя автомобиля "Лексус" в Шмитовском проезде, после чего скрылись. Мужчина 1971 года рождения с огнестрельным ранением доставлен в больницу, рассказала Иванова.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что вечером в среду неизвестный несколько раз выстрелил предпринимателю в голову в Шмитовском проезде. "Скорее всего, преступление совершил киллер, работавший по заказу", - отметил источник.

Он добавил, что пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию о ранении мужчины в Москве, однако не уточнили подробности.

По данным пресс-службы, для поимки преступников в городе введен план "Перехват".