Суд подтвердил законность продления ареста до 17 февраля главы РАО Федотова

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, которого обвиняют в многомиллионном мошенничестве, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов Федотова - без удовлетворения", - огласил решение судья в четверг. Заседание прошло в закрытом режиме.

Арест Федотова продлен до 17 февраля. В декабре прошлого года защита Федотова сообщила, что их подзащитный заключил сделку со следствием.

МВД РФ 28 июня сообщило о задержании гендиректора РАО Федотова по подозрению в мошенничестве, в тот же день Таганским судом Москвы по ходатайству следствия он был отправлен в следственный изолятор (СИЗО), позднее ему было предъявлено обвинение.

По версии следствия, Федотов ввел в заблуждение членов совета РАО, которые приняли решение передать на баланс ЗАО "Сервисно-эксплуатационной компании" (СЭК) одно здание и три нежилых помещения, впоследствии проданные третьим лицам.

В МВД заявили об ущербе в более чем 500 млн рублей, тогда как, утверждает его защита, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого стоит сумма 297 млн рублей.

Свою вину Федотов отрицает и настаивает, по словам его защитников, что решение о передаче имущества на баланс СЭК было принято коллегиально и по рекомендации специалистов, проводивших аудит РАО. Ключевым свидетелем по делу, давшим показания на Федотова, стал Максим Буданов, экс-гендиректор СЭК, управляющего имуществом РАО.