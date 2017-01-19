Обвиняемый в мошенничестве глава РАО заключил сделку со следствием

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, которого обвиняют в многомиллионном мошенничестве, заключил досудебное соглашение со следствием, сообщил его адвокат в Мосгорсуде.

МВД РФ 28 июня 2016 года сообщило о задержании гендиректора РАО по подозрению в мошенничестве, в тот же день он был арестован Таганским судом Москвы.

По версии следствия, Федотов ввел в заблуждение членов совета РАО, которые приняли решение передать на баланс ЗАО "Сервисно-эксплуатационной компании" (СЭК) одно здание и три нежилых помещения, которые впоследствии были проданы третьим лицам. В МВД заявили об ущербе более чем в 500 млн рублей, тогда как, по утверждению защиты, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого значатся 297 млн рублей.

Свою вину Федотов отрицает и настаивает, по словам его защитников, что решение о передаче имущества на баланс СЭК было принято коллегиально и по рекомендации специалистов, проводивших аудит РАО.

Ключевым свидетелем по делу, давшим показания на Федотова, стал Максим Буданов, экс-гендиректор СЭК, управляющего имуществом РАО.

В РАО уверены, что состав преступления в действиях Федотова отсутствует, и готовы оказать следствию помощь по данному делу. Там заявили, что решение о создании ЗАО "СЭК" было принято Авторским советом РАО в соответствии с установленными процедурами.

"Усилиями Федотова были найдены покупатели на указанные пакеты акций у ЗАО "СЭК" по цене, сопоставимой со стоимостью ранее переданного в ЗАО "СЭК" имущества. Частично денежные средства за акции поступили на расчетный счет ЗАО "СЭК", в полном объеме денежные средства поступят в ЗАО "СЭК" после окончания формальных процедур", - отметили в пресс-службе РАО.