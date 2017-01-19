На востоке Москвы мужчина обстрелял полицейских во время задержания

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции при его задержании на востоке Москвы, есть раненые, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Полицейские проводили на Зеленом проспекте (восток Москвы - ИФ) операцию по задержанию подозреваемого в совершении преступления. Мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, есть раненые", - сказал собеседник агентства.

Позднее источник уточнил, что в результате стрельбы ранения получили двое полицейских - оперативный сотрудник и участковый. Преступник, которого они пытались задержать, скрылся.

В столичном главке полиции подтвердили информацию о ранении двух сотрудников.

"По предварительной информации, сегодня около 18.20 на ул. Зеленый проспект при задержании сотрудниками полиции подозреваемого в краже, он оказал активное сопротивление, произвел несколько выстрелов из травматического оружия по полицейским, в результате чего двое сотрудников полиции получили ранения", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что пострадавшим полицейским оказывается медицинская помощь.