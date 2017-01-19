Возбуждено уголовное дело после ранения полицейских на востоке Москвы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Столичные следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти по факту ранения двух сотрудников полиции на востоке Москвы, сообщила "Интерфаксу" представитель главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

"По факту ранения двух сотрудников полиции на Зеленом проспекте из пневматического оружия возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ", - сказала Иванова. По ее словам, подозреваемый, вооруженный пневматическим пистолетом находится в квартире у родственников, в настоящий момент принимаются меры для его задержания.

Ранее в четверг источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что два полицейских получили ранение при попытке задержания преступника на востоке Москвы.

"По предварительным данным, в ходе задержания вора на Зеленом проспекте оперативный сотрудник и участковый были обстреляны из пистолета", - рассказал он.

"Оба офицера полиции получили ранения, а вор скрылся", - сказал источник. В столичном главке полиции подтвердили информацию о ранении двух сотрудников.

"По предварительной информации, сегодня около 18.20 на ул. Зеленый проспект при задержании сотрудниками полиции подозреваемого в краже, он оказал активное сопротивление, произвел несколько выстрелов из травматического оружия по полицейским, в результате чего двое сотрудников полиции получили ранения", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что пострадавшим полицейским оказывается медицинская помощь. "Принимаются меры к розыску и задержанию стрелявшего", - сказал дежурный.