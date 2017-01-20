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Москва

Инкассатор убит в подмосковных Химках

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Инкассатор погиб в результате вооруженного нападения в подмосковных Химках, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в правоохранительных органах.

По его словам, неизвестные напали на инкассаторов у торгового центра "Лига" на Ленинградском шоссе в Химках.

По предварительным данным, в результате нападения один из инкассаторов погиб, предположительно, от огнестрельного ранения в голову.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются. "Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Теги: Химки, Подмосковье
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