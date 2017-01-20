Уголовное дело возбуждено по факту убийства при инкассации в Химках

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - После нападения в подмосковных Химках на инкассаторов, один из которых впоследствии погиб, возбуждено уголовное дело, в том числе по статьям "убийство" и "разбой", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГСУ СК России.

"Как установлено следствием, 20 января в 00:10 минут инкассатор ООО "Инкахран Сервис" и сотрудник частного охранного предприятия, завершив инкассацию одной из торговых точек ТЦ "Лига" на Ленинградском шоссе в Химках, подверглись разбойному нападению неизвестного, который несколько раз выстрелил в них из ружья", - рассказали в ведомстве.

От огнестрельных ранений на месте происшествия скончался 38-летний сотрудник частного охранного предприятия. Инкассатору же удалось скрыться в безопасном месте и сохранить деньги. Нападавший же с места преступления скрылся, добавили в СКР.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 105 (убийство, сопряженное с разбоем), п. "в" ч. 4 ст. 162 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 1 ст. 222 (незаконное ношение огнестрельного оружия) УК РФ.

Ранее в пятницу источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что неизвестные напали на инкассаторов у торгового центра "Лига" на Ленинградском шоссе в Химках. Один из инкассаторов погиб, предположительно, от огнестрельного ранения в голову.