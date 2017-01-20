В здании НИИ микрохирургии имени Бурденко произошел пожар

Эвакуировано более 200 человек

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Более 200 человек эвакуированы из здания НИИ микрохирургии имени Бурденко после сообщения о пожаре, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в экстренных службах.

По его словам, после поступившего сообщения о пожаре в здании больницы по адресу улица 4-ая Тверская-Ямская, 16 было принято решение об эвакуации больных.

Площадь пожара выясняется. Объявлен второй - повышенный ранг пожара.

На место стягиваются наряды МЧС. Как передает корреспондент "Интерфакса", три пожарных автомобиля и два микроавтобуса МЧС со включенными мигалками проехали по Большой Садовой улице и свернули на Тверскую-Ямскую.

В пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" подтвердили факт поступившего сообщения о пожаре по вышеуказанному адресу.

"По предварительным данным, происходит загорание утеплителя в кровле здания. Дальнейшая информация уточняется", - сказал сотрудник пресс-службы.