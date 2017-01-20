Пожара в больнице НИИ им. Бурденко начался в операционной

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Пожар, вспыхнувший в здании НИИ нейрохирургии имени Бурденко в центре Москвы, начался в одной из операционных, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в экстренных службах города.

По его словам, источник возгорания находился в одной из операционных на 13 этаже. По предварительным данным, горят обрешетник и утеплитель.

Пожарные приступили к тушению, при этом в настоящее время в больнице продолжают проходить и не прерываются две операции.

По словам собеседника агентства, в больнице находятся свыше 100 лежачих, более 120 ходячих пациентов и не менее 250 человек персонала.

Идет плановая эвакуация.

Как передает корреспондент "Интерфакса", у больницы находятся не менее десятка автомобилей пожарной службы, в том числе оборудованных средствами тушения пеновоздушной смесью и выдвижными лестницами, а также несколько автомобилей "скорой помощи".

Спасатели развернули пожарные рукава и приступили к операции по ликвидации возгорания.