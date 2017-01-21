Станция столичного метро "Беломорская" откроется в 2018 году

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Строительство станции "Беломорская" на Замоскворецкой линии московского метрополитена планируется завершить в следующем году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Работы по строительству станции "Беломорская" на Замоскворецкой линии идут полным ходом. Возведение новой станции планируется завершить в следующем году", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что станция размещается с южной стороны Беломорской улицы у пересечении с улицей Смольная. "Открытие новой станции на севере существенно улучшит транспортное обслуживание жителей района Левобережный", - отметил заммэра.

По его словам, станция "Беломорская" будет залегать на глубине 25 м.

"Эту станцию можно было построить и раньше, однако в свое время жители выступили против ее строительства, - сказал Хуснуллин. - Впоследствии в адрес городского правительства поступили многочисленные просьбы жителей о размещении здесь дополнительной станции, и в прошлом году работы на этом объекте были возобновлены".

Зммэра напомнил, что на Замоскворецкой линии метро также планируется в этом году завершить строительные работы на станции "Ховрино".